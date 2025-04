Microsoft überarbeitet (endlich) das Startmenü von Windows 11

Dass rund die Hälfte der Windows-Anwender nach wie vor mit Windows 10 unterwegs sind, dürfte mitunter auch am Startmenü von Windows 11 liegen, das manchenorts auf wenig Gegenliebe stösst. Einem Bericht von "Neowin" zufolge, könnte sich das aber schon bald ändern, denn offenbar hat Microsoft eine Überarbeitung dieser wichtigen Systemkomponente in Angriff genommen.So hat Microsoft im Dev und Beta Channel eine neue Preview von Windows 11 veröffentlicht, die mit einem überarbeiteten Startmenü aufwartet und die gröbsten Kritikpunkte aus dem Weg räumen soll. So ist man offenbar wieder zu einem zweigeteilten Startmenü zurückgekehrt. Zuoberst sollen die angepinnten Shortcuts positioniert sein, während darunter eine scrollbare Appliste positioniert ist. Man braucht also nicht mehr auf einen Alle-Button zu klicken, um die App-Liste anzuzeigen. Auch soll sich die wenig geliebte Empfehlungen-Sektion gänzlich ausblenden lassen.Um das Startmenü in den jüngsten Public Previews anzuzueigen, muss dieses erst über das auf Github verfügbare Utility ViveTool aktiviert werden. Hierfür wird über einen Command-Prompt mit Admin-Rechten die Anweisung vivetool /enable /id:49402389,49221331,47205210,48433719 eingegeben und nach einem Neustart steht das neue Startmenü zur Verfügung. (rd)