KI-Formatierhilfe in Google Docs nun auch auf Deutsch verfügbar

Google baut seine KI-gestützten Funktionen in Google Docs aus und hat die Funktion "Help me create" in sieben neuen Sprachen verfügbar gemacht – darunter auch Deutsch. "Help me create" soll es Nutzern erlauben, strukturierte und visuell ansprechende Dokumente durch einfache Beschreibung generieren zu lassen. Nebst der Beschreibung lassen sich Inhalte aus vorhandenen Drive-Dateien mittels "@ Dateiname" direkt einfügen. Die KI – basierend auf Gemini – verwandelt eine leere Seite daraufhin in ein Dokument mit Titelbild, eingebetteten Bildern, formatiertem Text, Tabellen und weiteren Inhalten. So soll sich der Anwender auf Inhalte anstelle deren Formatierung konzentrieren können.Nebst Deutsch und natürlich Englisch kann das Tool nun auch Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch und Koreanisch. Verfügbar ist die Funktion jedoch nur für zahlende Kunden, darunter Nutzer von Google Workspace Business, Enterprise, Google One AI Premium sowie Gemini Education, Gemini Business und Gemini Enterprise. (mw)