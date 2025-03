Intels Panther Lake-Prozessoren verspäten sich

Der Launch der kommenden Prozessorgeneration von Intel , genannt Panther Lake, wird sich wohl nach hinten verschieben. Statt Ende 2025 ist nun erst im ersten Quartal 2026 mit den neuen Chips zu rechnen, wie "Videocardz" in Erfahrung gebracht hat. Die Plattform bezieht sich auf einen Event in China, im Rahmen dessen die angepasste Roadmap genannt wurde. Die Verzögerung soll mit Herausforderungen im 18A-Fertigungsprozess zu tun haben, wie verschiedene Medien berichten ( via "Yahoo").Für ausgewählte Partner und OEMs soll das Early Enablement Program (EEP) derweil noch dieses Jahr starten. Damit könnte die Verspätung etwas abgefedert werden, womit die ersten Geräte mit der neuen Prozessorgeneration dann ebenfalls im ersten Quartal 2026 vorgestellt werden können.Für Intel ist ein erfolgreicher Start der Panther Lake-Generation enorm wichtig. Die Konkurrenz arbeitet ebenfalls an der nächsten Prozessorgeneration, weiter hatte Intel aufgrund zahlreicher Probleme ein sehr harziges Geschäftsjahr 2025. Erfolge könnte der Chip-Riese derzeit also dringend brauchen. (win)