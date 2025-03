Google macht Druck: Zerschlagung wäre eine Gefahr

In den USA laufen derzeit zwei Verfahren wegen Monopolbildung gegen Google respektive dessen Mutterkonzern Alphabet. Nun ist Alphabet laut Quellen von "Reuters" in die Offensive gegangen und wendet sich mit warnenden Worten an das US-Justizministerium unter der neuen US-Regierung. Bei den beiden Verfahren geht es um potenzielle Monopolbildung in den Bereichen Werbung und Suchmaschinen.Die oft diskutierte Zerschlagung des Konzerns sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit und die US-Wirtschaft, wie ein Google-Sprecher betont. Das Justizdepartement äusserte sich noch nicht zu den angeblichen Gesprächen.Erste Verhandlungen für die unter Ex-Präsident Biden angestossene Verfahren sollten eigentlich im April beginnen, im August wurden erste Ergebnisse erwartet. Unter Präsident Trump könnte die Sache aber nun ein schnelles Ende finden – es wird vermutet, dass dieser versuchen wird, die Verfahren auszubremsen oder abzubrechen. (win)