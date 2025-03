Windows 10 noch immer mit 59 Prozent Nutzeranteil

Gut ein halbes Jahr, bevor Microsoft den Support für Windows 10 einstellt, verfügt das Betriebssystem noch immer über einen hohen Anteil von 58,7 Prozent, so aktuelle Zahlen von Statcounter. Demgegenüber steht das aktuelle Microsoft-Betriebssystem bei 38,1 Prozent, wobei sich der Nutzungsanteil von Windows 11 gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent verbessert hat, während jener von Windows 10 in etwa im selben Mass gesunken ist. Der Rest verteilt sich auf veraltete Systeme, wie etwa Windows 7, das noch mit einem Nutzeranteil von 2,3 Prozent gelistet wird.



In der Schweiz ist Microsoft mit Windows 11 erfolgreicher als weltweit gesehen. Zwar läuft auch hierzulande am meisten Windows 10 auf einem Windows-Rechner, doch ist der Anteil mit 52,7 Prozent geringer, während umgekehrt Windows 11 deutlich mehr Zuspruch erhält. So wurde das Betriebssystem per Ende Februar von 45,2 Prozent der Schweizer Windows-Anwenderschaft eingesetzt. Veraltete Windows-Betriebssysteme werden derweil noch von 2,1 Prozent der Nutzer verwendet. (rd)