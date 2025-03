Microsoft zieht Skype im Mai den Stecker

Dass Microsoft die Kommunikationslösung Skype früher oder später einstellen wird, darüber wurde seit langem spekuliert. Nun ist es soweit. Wie "XDA" berichtet , wurde in einer der jüngsten Skype-Previews eine Mitteilung entdeckt, die besagte, dass Skype im Mai nicht mehr verfügbar sein wird und man seine Anrufe und Chats mit Teams abwickeln soll.Mittlerweile hat Microsoft die Meldung von "XDA" bestätigt und bekanntgeben, man werden den Dienst am 5. Mai abschalten. Die Anwender hätten nun bis zum Stichtag Zeit, auf Teams zu wechseln oder auch nur ihre Daten zu exportieren.Skype wurde im Jahr 2003 lanciert und entwickelte sich rasch zur Kommunikationslösung für jedermann. 2011 übernahm dann Microsoft das Unternehmen zum Preis von 8,5 Milliarden Dollar. Ziel war es, Skype in die verschiedenen Microsoft-Produkte zu integrieren und eine umfassende Kommunikationslösung bereitzustellen. Das Vorhaben hatte es allerdings schwer, da die Pläne immer wieder geändert wurden, bis 2017 schliesslich Teams lanciert wurde, das nun Skype vollends ersetzten soll. (rd)