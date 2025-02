Windows XP wird auf Linux-Basis wiederbelebt

Wer sich mit Windows 11 partout nicht anfreunden kann, dem sei ein Blick auf FreeXP empfohlen. Dabei handelt es sich um ein Community-Erzeugnis auf Basis der Linux Distribution Q4OS, die ihrerseits auf Debian Linux aufsetzt, wie "Beta-News" berichtet Die Hommage an den Windows-Klassiker präsentiert sich durch die Verwendung der XPQ4-GUI mit der nostalgischen Benutzeroberfläche im Teletubby-Outfit, inklusive Startmenü und Taskleiste. Neben XP stehen auch Varianten für Windows 2000, Windows 7 oder Windows 8 zur Verfügung. Die Angleichung von Windows und Linux findet sich in verschiedensten Bereichen. So können diverse Einstellungen etwa auch über die klasische Systemsteuerung vorgenommen werden.Über die Live-Media-Fähigkeit braucht man das System auch nicht zu installieren, sondern kann es direkt ab einem bootbaren USB-Stick starten. Images für die verschiedenen Versionen werden via Sourceforge zum Download zur Verfügung gestellt. (rd)