Linux 6.12 ist neuer LTS-Kernel mit Updates bis 2026

Der für den Stable-Ast des Linux-Kernels verantwortliche Greg Kroah-Hartmann hat den Linux-Kernel 6.12 als neuen LTS-Kernel definiert. Linux 6.12 erhält damit bis mindestens Dezember 2026 Bugfixes und Sicherheits-Updates. Die Ernennung von 6.12 zum LTS-Kernel folgt der Tradition, dass der letzte Kernel eines Kalenderjahres jeweils zum LTS-Kernel wird, wie "Linux News" festhält . Vor 6.12 fungierten in den letzten Jahren die Kernel 5.10, 5.15 und 6.1 als LTS-Kernel.Der Beitrag betont darüber hinaus, es handle sich bei 6.12 um einen "würdigen Kandidaten für die Langzeitunterstützung". So verankert der Kernel den Realtime-Support mit PREEMPT_RT in der Mainline und bietet erste Teile der Funktion sched_ext, mit der sich Task-Scheduler-Algorithmen als BPF (Berkeley Packet Filter) erstellen lassen.(ubi)