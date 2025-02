App-Darstellung in Windows-Startmenü wird angepasst

Anscheinend plant Microsoft eine Änderung der App-Darstellung im Startmenü in Windows 11, wie "Neowin" berichtet . Das Magazin beruft sich dabei auf diesen Post auf X, wonach User im Startmenü direkt zur Liste von allen installierten Apps gelangen sollen. Aktuell sind im Startmenü persönlich angepinnte Verknüpfungen sowie empfohlene Anwendungen ersichtlich. Zur Erinnerung: In Windows 10 waren standardmässig ebenfalls sämtliche installierten Apps im Startmenü auffindbar. Mit dem geplanten Update plant Microsoft , dass User zwischen den beiden Ansichten "alle Apps" oder "empfohlene Apps" umschalten können.Beim geplanten Update handelt es sich um einen lang ersehnten User-Wunsch, wie es weiter heisst. Anders ist auch nicht zu erklären, dass via Umweg die Liste aller Apps bereits heuer im Windows 11 Startmenü angezeigt werden kann. Entsprechende Programme von Drittanbietern, die das ermöglichen, sind im Microsoft Store zu finden. (dok)