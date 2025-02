Microsoft bestätigt implizit: Kein 24H12-Update via USB oder CD

Bereits im Dezember 2024 musste Microsoft einräumen, dass Windows-11-24H2-Systeme nach dem Aufspielen der Patches KB5044284 und KB5044617 vom Oktober- und November-Patchday danach nicht mehr in der Lage waren, weitere Updates oder Sicherheitspatches via USB-Stick oder CD zu empfangen. Das Problem betrifft auch User, die ihre Systeme mithilfe von Microsofts offiziellem Media Creation Tool aktualisiert hatten. Wer dazu aber Windows Update oder den Update Catalog nutzte, ist nicht betroffen.Jetzt hat Microsoft implizit bestätigt, dass das Problem immer noch besteht – obwohl es offiziell als "gelöst" gilt. Die Ursache ist offenbar nach wie vor nicht behoben. Denn der Hersteller liefert immer noch nichts anderes als einen Workaround : "Um dieses Problem zu vermeiden, installieren Sie Windows 11, Version 24H2 nicht mit Medien, die die Sicherheitsupdates vom Oktober 2024 oder November 2024 installieren. Wenn ein Gerät aufgrund dieses Problems keine weiteren Updates mehr empfangen kann, kann das Problem durch eine Neuinstallation von Windows 11, Version 24H2, mit Medien behoben werden, die stattdessen das monatliche Sicherheitsupdate vom Dezember 2024 (veröffentlicht am 10. Dezember 2024) oder später enthalten." (ubi)