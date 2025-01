Swisscom senkt Mobilfunkabopreise für Familien

Swisscom – wahrlich nicht als Preisführer bekannt – hat den "We are Family"-Rabatt angekündigt. Hinter dem Slogan versteckt sich eine Preissenkung für Mobilfunkabos für Familien, indem ab dem zweiten bis hin zum fünften Mobilfunkabo innerhalb desselben Haushalts ein Rabatt von 50 Prozent gewährt wird. Bis anhin gab es für Kunden respektive Familien, die nur das Mobilfunkabo bei Swisscom hatten, keine solchen Rabatte, wie Swisscom erklärt, sondern lediglich Kombirabatte im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Internetanschluss.Rabattberechtigt sind im Rahmen des lancierten Angebots die Abos Blue Mobile S, M und L – welche regulär 69.90, 79.90 und 99.90 Franken kosten. Man wolle mit dem Rabatt für Kunden mit mehreren Mobile-Abos im Haushalt attraktiver werden, erklärt Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden bei Swisscom , und fügt an, dass "Familien und grössere Haushalte – ganz gleich in welcher Konstellation – oft aufs Budget schauen" müssten. Allerdings: Nimmt man das Angebot Blue Mobile S als Beispiel, das lediglich unbeschränkte Telefonie und Daten in der Schweiz, aber keine Volumen im Ausland enthält, ist dieses Angebot selbst mit 50 Prozent Rabatt und damit 35 Franken im Konkurrenzvergleich immer noch recht kostspielig und wohl nicht wirklich eine Budgetentlastung für Familien.Auf Ende Februar hin lanciert Swisscom ausserdem ein neues Kids-Abo. Für 29.90 Franken pro Monat erhalten Kinder unter 18 Jahren unlimitierte Telefonie und 8 GB Daten im Inland. Auch dieses Abo kann dann mit dem neuen "We are Family"-Rabatt bezogen werden, womit man noch bei knapp 15 Franken landet. (mw)