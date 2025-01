Die Hälfte der Schweiz bestellt bei Temu & Co.

Comparis hat im Rahmen einer repräsentativen Befragung das Einkaufsverhalten der Schweizer Bevölkerung bei den chinesischen Shops Aliexpress, Shein, Temu und Wish untersucht. Demnach haben 52 Prozent der Befragten im letzten Jahr bei mindestens einem dieser Shops etwas bestellt. Am beliebtesten dabei: Temu , wo 47 Prozent im letzten Jahr eingekauft haben. Dahinter folgen Aliexpress mit 20 und Shein mit 16 Prozent. Der Anteil an Frauen, die auf chinesischen Shops einkaufen, ist mit 57 Prozent höher als der Männeranteil (48 %). Frauen kaufen tendenziell bei Temu und Shein, während auf Aliexpress der Männeranteil höher ist.Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass Familien mit 60 Prozent die günstigen Angebote häufiger nutzen als Ein- und Zweipersonenhaushalte (49 bzw. 45 %). Auch bezüglich Bildungsniveau zeigen sich Unterschiede: Während Personen mit niedrigem und mittlerem Bildungsstand mit einem Anteil von 56 Prozent Waren in den China-Shops geordert haben, sind es bei denen mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluss 49 Prozent.Was das Haushaltseinkommen angeht, bestellen Personen mit einem Einkommen bis zu 4000 Franken (59 %) und solche mit 4000 bis 8000 Franken (55 %) signifikant häufiger bei den chinesischen Onlineshops als Personen mit einem Einkommen über 8000 Franken (47 %). Schliesslich gibt es auch regionale Unterschiede: In der Deutschschweiz haben 49 Prozent mindestens einmal in den letzten 12 Monaten etwas in China bestellt, in der Romandie sind es mit 57 Prozent und im Tessin mit 69 Prozent hingegen deutlich mehr.