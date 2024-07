Temu und Aliexpress unter Top 10 der Schweizer Onlineshops

Carpathia hat die alljährlichen Umsatzzahlen der Schweizer B2C sowie B2B-Onlineshops veröffentlicht. Im Bereich B2C finden sich auf den ersten drei Plätzen die Branchengrössen Zalando (1,65 Milliarden Franken Umsatz), Galaxus (1,35 Mrd.) sowie Digitec (1,05 Mrd.). Auf Rang vier folgt Amazon, was insofern erstaunlich ist, als dass es sich dabei um die deutsche Seite des Händlers handelt und Amazon immer noch nicht offiziell in der Schweiz tätig ist. Die Plätze fünf bis acht sind wiederum in Schweizer Händen (Ricardo, Brack und Nespresso), während auf Rang acht Aliexpress rangiert. Auf dem neunten Platz und neu in den Top Ten ist Temu mit 350 Millionen Franken Umsatz. Das zeigt, dass sich das aggressive Marketing des Händlers in den letzten Monaten ausgezahlt hat. Auf Platz zehn folgt mit der Migros der erste Shop, der Güter des täglichen Bedarfs anbietet.Der Löwenanteil des Online-Umsatzes im B2C-Bereich wird über die Heimelektronik abgewickelt, 53 Prozent entfallen auf diesen Bereich. Deutlich weiter hinten folgen die Kategorien Spielwaren (29%), Fashion (28%), Sport (27%) sowie Home & Living (17%). Weiter hat Carpathia erhoben, dass 17 Online-Shops stets kostenfrei liefern, während 62 Shops dies ab einem gewissen Schwellenwert tun. 21 Shops dagegen erheben immer Versandgebühren.