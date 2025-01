Erste Beta von Android 16 ist da

Google hat die erste Betaversion der kommenden Android-Ausgabe 16 veröffentlicht, wie Matthew McCullogh, VP of Product Management, Android Developer bei Google im Android Developer Blog verkündet: "Die erste Beta von Android 16 ist jetzt verfügbar. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Erfahrung sowohl für Entwickler als auch für Early Adopter zu öffnen." Man könne unterstützte Pixel-Geräte ab sofort für die Beta registrieren – auf der entsprechenden Webseite werden alle kompatiblen Geräte angezeigt, die mit dem Google-Konto des angemeldeten Users verknüpft sind. Konkret handelt es sich um das Pixel 6 und neuere Geräte.Neu an Android 16 ist für Entwickler der Zwang zu Adaptive Apps, die sich in Grösse und Form automatisch dem Bildschirm des jeweiligen Geräts anpassen. Apps, die zum Beispiel auf grösseren Screens nur einen Teil des Gesamtplatzes einnehmen, sind nicht mehr zugelassen. Google stellt für Entwickler Frameworks, Tools und Libraries bereit, um ihre Apps adaptive zu machen.Eine weitere Neuerung sind Live Updates, eine neue Klasse von Benachrichtigungen, die Nutzern helfen sollen, wichtige laufende Aktivitäten zu überwachen und schnell darauf zuzugreifen. Dazu bietet Android 16 ein neues Notification Template namens ProgressStyle mit Support für Start-, End- und aktuelle Fortschrittsverfolgung, Segmente und Punkte und mehr.Des Weiteren bringt die neue Android-Version erweiterte Unterstützung für die Wiedergabe, Erstellung und Bearbeitung hochwertiger Medien mithilfe des APV-Codec (Advcanced Professional Video), was besonders für Social-Media- und Produktivitätsapps von Belang sein soll. Zu den Features zählen etwa Unterstützung für verschiedene Chroma-Sampling-Formate und Bit-Tiefen, für mehrfache Dekodierung und Neucodierung ohne starke Verschlechterung der visuellen Qualität, für Multi-View-Video und Hilfsvideo wie Tiefe, Alpha und Vorschau sowie für HDR10/10+ und benutzerdefinierte Metadaten. Neu ist zudem auch im Nachtmodus der Kamera Szenenerkennung möglich. Darüber hinaus bietet Android 16 aus Entwicklersicht zahlreiche weitere Neuerungen, die im Blogpost aufgeführt sind. (ubi)