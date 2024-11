Erste Developer Preview von Android 16 verfügbar

Die erste Develper-Version der Android 16 Preview ("Preview 1") ist verfügbar. In diesem Zuge will Google auch eine neue Kadenz für das Release neuer APIs einführen, womit schnellere Innovation für Apps und Geräte erreicht werden soll.Der Zeitpunkt ist zwar früh, passt aber zum kürzlich bekannt gewordenen Major-Release von Android 16, welches deutlich früher als sonst – nämlich bereits im zweiten Quartal 2025 – stattfinden soll. Bisher wurden neue Android-Versionen in aller Regel erst im September oder gar Oktober präsentiert. Damit, so Google , wolle man das Android-Release künftig so legen, dass es sich besser in die Release-Zyklen von neuen Geräten einfügt. Für Entwickler heisst das, dass sie ihre Prozesse um einige Monate nach vorne verschieben müssen, um das Testing für die nächste Android-Generation beim Launch abgeschlossen zu haben. Dies betrifft vor allem den ersten Launch von Android 16 im Q2, das ebenfalls bereits angekündigte zweite Release von Android 16 im Q4 2025 soll dann keine einschneidenden Änderungen für Apps mit sich bringen, sondern vor allem neue Developer APIs.