Google Chrome unterstützt bald Identity Check

Google ist offenbar kurz davor, die neue Datensicherheits-Funktion Identity Check auszurollen, wie "Android Authority" berichtet. Künftig wird der Chrome-Browser die Funktion unterstützen und deshalb eine biometrische Anmeldung erzwingen, wenn sich das Smartphone nicht im üblichen Gebiet befindet und somit der Verdacht auf einen Diebstahl besteht. In so einem Fall wird Chrome ausserdem das automatische Ausfüllen von Passwörtern blockieren.Sollte das Smartphone gestohlen werden, wird ein Android-Gerät nicht nur von der neuen "Theft Protection"-Funktion, die Google gerade eingeführt hat, geschützt, sondern Apps wie Chrome schützen das Gerät auch dann, wenn ein Dieb die PIN kennen sollte.Identity Check ist Teil von Googles Bestreben, die Datensicherheit für Android 15 zu erhöhen und wurde vom Techriesen Mitte Oktober angekündigt . Dem Blogbeitrag zufolge handelt es sich um ein Opt-in-Feature, es muss also bewusst aktiviert werden."Android Authority" hat im Chrome-Code Hinweise entdeckt , dass Identity Check nur auf Geräten verfügbar sein wird, auf denen die im Dezember 2024 erscheinende Android 15-Version QPR1 laufen wird. Auf diesen Handys wird Identity Check zuerst für Google-Konto- und Geräteeinstellungen ausgerollt. Später soll die Funktion auch im Chrome-Browser verfügbar werden. (cma)