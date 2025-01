Android 16 mit dreifachem Split-Screen-Modus

Wie "Android Authority" berichtet , finden sich in der unlängst veröffentlichten zweiten Developer Preview von Googles kommendem Mobile-Betriebssystem Android 16 Hinweise auf einen erweiterten Screen-Modus und damit auch auf ein flexibleres Multitasking.So soll Google an einem dreifachen Split-Screen-Modus arbeiten, der die gleichzeitige Darstellung von drei Anwendungen erlaubt. Die Entwicklung soll sich dabei an die Open-Canvas-Oberfläche von OnePlus anlehnen, wo es auf den Tablets möglich ist, drei Apps nebeneinander darzustellen. Dabei nehmen zwei Apps rund 90 Prozent der Fläche ein, während für die Dritte die verbleibenden 10 Prozent zur Verfügung stehen.Bei der in Android-16-Preview gefundenen Implementierung gibt es nun Hinweise auf drei Fenster-Positionen, was auf ein dreigeteiltes Multitasking hindeutet. Allenfalls wird eine nächste Beta hier weitere Hinweise liefern. Mit der finalen Version von Android 16 wird im Verlauf des zweiten Quartals erwartet. (rd)