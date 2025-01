Digital Trust Label geht an Zertifizierungsanbieter SGS

Die Swiss Digital Initiative überträgt das Digital Trust Label an das Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen SGS. SGS ist bereits seit vielen Jahren als Partner des Projekts mit an Bord. Laut der Initiative stellt dieser Schritt eine "natürliche Entwicklung" auf dem Weg des Labels von einem innovativen Konzept zu einem überprüfbaren Standard dar. Unter der Leitung von SGS soll das Digital Trust Label seine Reichweite vergrössern und gleichzeitig seine strengen Standards beibehalten."Das Digital Trust Label passt perfekt zu unserer strategischen Vision für digitale Vertrauensdienste", sagt Jan Meemken, Sub-Regional Manager DACH bei SGS. "Wir haben diese Initiative von Anfang an unterstützt und ihr Potenzial für digitales Vertrauen erkannt. Wir setzen uns dafür ein, diese Schweizer Innovation international zu verbreiten und dabei ihre hohen Standards und ihre Glaubwürdigkeit zu wahren."Das Digital Trust Label ist ein Zertifizierungssystem für die Vertrauenswürdigkeit digitaler Dienste. Nach der Lancierung 2022 folgte 2024 eine Aktualisierung vor allem mit Blick auf Künstliche Intelligenz ("Swiss IT Magazine" berichtete ). "Ich bin sehr stolz darauf, wie sich unsere Vision, ein 'Fair-Trade-Label für das digitale Zeitalter' zu schaffen, vom Konzept zur konkreten Realität entwickelt hat", so Doris Leuthard, Präsidentin der Swiss Digital Initiative . (sta)