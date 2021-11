Swiss Digital Initiative lanciert Digital Trust Label

(Quelle: Swiss Digital Initiative)

3. November 2021 - Mit dem Digital Trust Label sollen Nutzer digitaler Anwendungen und Dienste die Vertrauenswürdigkeit der zertifizierten Angebote auf einen Blick erkennen können.

Mit dem Digital Trust Label hat die von Digitalswitzerland gegründete Stiftung Swiss Digital Initiative das weltweit erste Label entwickelt, das digitale Anwendungen und Dienste anhand von 30 Kriterien in den vier Dimensionen Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und faire Interaktion mit den Usern auf Vertrauenswürdigkeit prüft und zertifiziert. Nun stellt die Organisation das Siegel des neuen Labels vor (siehe Bild), auf dessen Basis die Nutzer zertifizierter Anwendungen deren Vertrauenswürdigkeit auf einen Blick erkennen sollen. Interessierte Anbieter können sich ab sofort für die Prüfung und Zertifizierung ihrer digitalen Lösungen registrieren.Zu den Vorreitern des Digital Trust Labels gehören Booking.com, Swisscom und Swiss Re. Diese Unternehmen haben an der Entwicklung des Labels mitgewirkt und lassen aktuell ausgewählte Anwendungen zertifizieren. Weitere Entwicklungspartner sind Axa, Credit Suisse, der Kanton Waadt und IBM Schweiz. Das Projekt wurde dank finanzieller Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz möglich.Parallel zur Lancierung des Labels hat die Swiss Ditigal Initiative ein erstes Whitepaper veröffentlicht, das neben anderen Ressourcen hier zum Download bereitsteht. Darin wird der Rahmen präsentiert, in dem sich Digital Trust diskutieren und einordnen lässt. Des Weiteren nennt das Whitepaper Branchen, die künftig vermutlich vermehrt in die digitale Vertrauenswürdigkeit investieren müssen – es handelt sich dabei um den Gesundheitssektor, den öffentlichen Dienst, die Medienbranche, Banken, Versicherungen, HR und das Bildungswesen. (ubi)