Nokia verdrängte die Gefahr, die vom iPhone ausging

Nokia-Handys waren vor dem Aufkommen des Smartphones nicht nur unangefochtener Marktführer – gewisse Modelle wie das 3210 hatten schon damals (und haben definitiv heute) Kultstatus. Die Geschichte der Ablösung durch das Smartphone nahm ihren Anfang, als Steve Jobs an der MacWorld 2007 das erste iPhone mit all seinen neuen Annehmlichkeiten (Gesten, Apps etc.) vorstellte. Und bis heute glauben wohl viele, dass Nokia damals keine Ahnung hatte, wie gross die Gefahr des Smartphones für den Mobiltelefon-Giganten wirklich ist. Das stimmt aber nicht – einige beim finnischen Hersteller wusste sehr wohl, was das iPhone für Nokia bedeuten könnte.Reagiert wurde aber nicht respektive viel zu spät. Die mahnenden Stimmen, dass mehr Innovation in Touchscreens, UI und Zusammenarbeiten mit grossen Telcos investiert werden müssen, wurden offenbar ignoriert. Die Folge: 2014 war Schluss bei Nokia