Das Nokia 3210 ist zurück

Das Nokia 3210, das 1999 erschien, war mit eines der populärsten Handys seiner Zeit und wurde insgesamt rund 160 Millionen Mal verkauft. Und nun bringt HMD, Inhaber der Marke Nokia , eine Neuauflage des Klassikers auf den Markt. Dabei verpackt der Hersteller mehr oder weniger aktuelle Technologie ins Retro-Kleid. So bekommt man ein 2,4-Zoll-Display mit QVGA-Auflösung, auf der Rückseite findet sich eine 2-MP-Kamera inklusive LED-Blitz, es gibt 4G, Bluetooth 5.0, eine Kopfhörerbuchse und einen USB-C-Anschluss, um den Akku zu laden. Der 128 GB grosse Speicher (nebst 64 MB RAM) kann mittels MicroSD-Karte erweitert werden, und als CPU verbaut der Hersteller einen Unisoc T107. Als Betriebssystem gibt HMD das S30+ an – Apps werden keine unterstützt, wer kommunizieren möchte, muss also anrufen oder via Tastatur SMS schreiben. Dafür soll der 1450-mAh-Akku "tagelang" halten und eine Sprechzeit von fast 10 Stunden bieten. Und: Ein FM-Radioempfänger, ein MP3-Player und vor allem das Spiel Snake – und zwar in Farbe – sind an Bord.Erhältlich ist das Nokia 3210 für 80 Euro bei HMD in den Farben Gold, Schwarz und Blau. Allerdings kann man bei HMD den Versand in die Schweiz (noch) nicht wählen, bei hiesigen Onlinehändlern gibt es das Handy für etwas über 100 Franken. (mw)