Microsoft-Rewards-Konten irrtümlich gesperrt

Manche Teilnehmer des Microsoft-Rewards-Programms sahen sich Anfang 2025 mit einer unliebsamen Meldung konfrontiert: Ihr Rewards-Konto sei wegen verdächtiger Aktivitäten gesperrt. Im Rahmen des Programms kann man Punkte sammeln, die sich in Prämien umwandeln lassen. Punkte gibt es etwa für die Nutzung der Microsoft-Suchmaschine Bing (5 Punkte pro Suche, maximal 150 Punkte pro Tag) oder beim digitalen Kauf von Xbox-Games.Am vergangenen Freitag, 3. Januar 2025, hat Microsoft per X-Post eingeräumt, dass die Sperrungen ein Fehler waren: "Heute früh ist ein Problem aufgetreten, durch das einige Microsoft-Rewards-Konten fälschlicherweise gesperrt wurden. Wir haben das Problem behoben, und die betroffenen Konten sollten in den nächsten Stunden wieder online sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, während wir dieses Problem beheben." Inzwischen sollten also alle betroffenen User wieder Punkte sammeln und Prämien beziehen können. (ubi)