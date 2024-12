Ostschweizer Fachhochschule lanciert KI-Bachelor

Die OST – Ostschweizer Fachhochschule erweitert ihr Studienangebot um den neuen Bachelor Artificial Intelligence. Der neue Studiengang steht ab dem Herbstsemester 2025 bereit und bietet Studierenden am Standort Rapperswil-Jona ein spezialisiertes Vollzeit- oder Teilzeitstudium im Bereich Artificial Intelligence. Das Studium soll von Anfang an auf die Bedürfnisse einer sich rasant entwickelnden Technologiebranche ausgerichtet sein, wie die OST anmerkt. Der Bachelor Artificial Intelligence baut auf den Kompetenzen des Studiengangs Bachelor of Science in Informatik auf, stellt aber eine neue Ausbildungsrichtung dar, die speziell auf KI ausgerichtet ist.Im Lauf des Studiengangs erwerben Studierende die Fähigkeiten, KI-Modelle zu trainieren, sicher einzusetzen und verantwortungsvoll in Anwendungen zu integrieren. Damit, so die Mitteilung, werden sie optimal auf die Zukunft der KI-Welt vorbereitet und können KI-Lösungen in die digitale Infrastruktur von Unternehmen implementieren. Der optimierte Modulplan steht ab 20. Dezember 2024 online zur Verfügung Laurent Metzger, Departementsleiter Informatik an der OST, betont: "Mit dem neuen Bachelor Artificial Intelligence wollen wir in der immer schnelleren Tech-Welt unseren Studierenden ermöglichen, direkt nach dem Abschluss in leitenden Positionen zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beizutragen. Mit AI-Lösungen werden auch kleine und mittlere Unternehmen in Zukunft Wettbewerbsvorteile erhalten." (ubi)