Twint kämpft mit Störungen bei Zahlungen im Handel

Beim Bezahldienst Twint kommt es aktuell zu technischen Problemen. Darauf lassen zumindest Störungsmeldungen auf der Plattform Allestoerungen.ch schliessen. Ihre Zahl ging kurz vor 9 Uhr steil nach oben, wie zuerst "20 Minuten" berichtete . Auf Allestoerungen.ch werden vor allem Probleme mit Zahlungen angegeben.Gegenüber "20 Minuten" hat Twint die Störungen dann auch bestätigt. Es sei am Vormittag zu einem "kurzzeitigen Ausfall" bestimmter Funktionen der App gekommen, so der Anbieter. Betroffen waren demnach vor allem Zahlungen im Handel. "Das Twinten zwischen Privatpersonen hat stets einwandfrei funktioniert", erklärte der Anbieter. Konkrete Gründe werden wiederum nicht angeführt.Die Situation scheint sich aber bereits zu entspannen. Die entsprechenden Störungsmeldungen sind seit etwa 10 Uhr deutlich rückläufig. "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", so Twint . (sta)