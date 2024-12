Microsoft bekräftigt Gültigkeit der Windows 11-Anforderungen

Microsoft bleibt bei den Hardware-Mindestanforderungen für Windows 11. Zuletzt kamen vermehrt Gerüchte auf, dass diese gesenkt werden könnten, um Nutzern den Umstieg mit Blick auf das nahende Windows 10-Aus zu erleichtern. Doch bereits vor zwei Wochen schoben die Redmonder diesen Hoffnungen einen Riegel vor ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun schafft ein jüngst überarbeiteter Support-Artikel nochmals Klarheit ( via "Neowin").In diesem Beitrag heisst es: "Die Installation von Windows 11 auf einem Gerät, das die Mindestsystemanforderungen von Windows 11 nicht erfüllt, wird nicht empfohlen. Wenn Windows 11 auf nicht geeigneter Hardware installiert wird, erhält Ihr Gerät keinen Support von Microsoft , und Sie sollten das Risiko von Kompatibilitätsproblemen in Kauf nehmen."Geräte, die diese Systemanforderungen nicht erfüllen würden, könnten aufgrund von Kompatibilitäts- oder anderen Problemen nicht funktionieren, warnt Microsoft darüber hinaus. Ausserdem sei für diese Geräte nicht garantiert, dass sie Updates erhalten, insbesondere Sicherheitsupdates.Die strikten Hardware-Anforderungen von Microsoft haben bereits bei der Einführung für Kritik gesorgt. Vor allem die Voraussetzung eines TPM 2.0-Moduls könnte viele Nutzer von einem schnellen Umstieg ausschliessen. Der Support für Windows 10 läuft im kommenden Oktober aus. (sta)