Reddit bekommt KI-basiertes Suchwerkzeug Reddit Answers

Die Social-News-Plattform Reddit hat ein KI-gestütztes Suchwerkzeug namens Reddit Answers angekündigt. Das Feature soll es den Besuchern ermöglichen, relevante Inhalte auf der Plattform schnell und unkompliziert aufzufinden. Wie die Macher in einem Blog Post ankündigen , bietet die Funktion eine neue Möglichkeit, um Informationen, Empfehlungen, Diskussionen oder Tipps zu erhalten, dies zu einem beliebigen Thema aus echten Gesprächen auf ganz Reddit Die Funktion erlaubt es, über eine KI-gestützte Schnittstelle Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Sobald eine Frage gestellt wurde, erscheinen kuratierte Zusammenfassungen von relevanten Unterhaltungen inklusive Links zu Communites und Beiträgen. Dabei lässt sich die Suche mit eigenen oder vorgeschlagenen Folgefragen vertiefen.Reddit Answers wird vorderhand nur einer begrenzten Zahl von Nutzern in den USA zugänglich gemacht und unterstützt derzeit nur Englisch. Weitere Sprachen und Regionen sollen in Zukunft dazukommen, wobei allerdings keine Roadmap genannt wird. Wer erfahren will, wann Reddit Answers in seiner Sprache und Region angeboten wird, kann sich dafür registrieren . (rd)