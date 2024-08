Reddit denkt über Paywall für gewisse Subreddits nach

Reddit, seit diesem März an der Börse , hat die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, und anlässlich dieser Zahlenpräsentation auch Veränderungen angesprochen, welche die Plattform erwarten könnten. Wie "Engdaget" schreibt , habe CEO Steve Huffman angekündigt, Reddit wolle später in diesem Jahr Künstliche Intelligenz in die Suchergebnisse bringen. Mit Hilfe von AI soll dann der Content zu einem gesuchten Inhalt zusammengefasst werden, so dass sich der Suchende nicht mehr zwingend durch alle Beiträge arbeiten muss. Laut Huffmann hoffe man, damit neue Nutzer auf die Plattform zu bringen. Ausserdem soll die Suche über kurz oder lang eine wesentliche Quelle für Werbeeinahmen sein, so Huffman.Doch auch Abseits von Werbeerlösen denkt man bei Reddit offenbar über neue Einnahmequellen nach. So soll Steve Huffman die Idee ins Spiel gebracht haben, dass gewisse Subreddits hinter einer Paywall verschwinden könnten. Man experimentiere mit der Idee, dass gewisse Subreddits exklusiven Content für Abonnenten aufweisen können, oder dass man private Bereiche auf Reddit schaffen könnte. Gleichzeitig macht er klar, dass die grundlegende, freie Version von Reddit bestehen bleiben soll. (mw)