Google Chat implementiert Huddles für Audio-Kommunikation

Google hat für seinen Chat ein neues Feature namens Huddles vorgestellt , womit die Team-Kollaboration noch einfacher werden soll. Bei der neuen Funktion handelt es sich um die Möglichkeit, ein Audio-First-Meeting basierend auf Google Meet in einem separaten Fenster zu starten. Dieses kann frei bewegt werden, während man weiterhin im Chat interagiert und beispielsweise den Screen freigibt. Die neuen Huddles sind in 1-zu-1-Chats, in Gruppen sowie in Spaces verfügbar. Als Beispielszenario, in welchem die Huddles praktisch sein können, nennt Google den Fall, wenn sich zwei Mitarbeitende über ein Projekt updaten möchten, nachdem sie im Chat darüber geschrieben haben.Darüber hinaus hat der Tech-Konzern eine Änderungen an der Chat-Oberfläche vorgenommen. Die bisherige Schaltfläche "Video treffen", befindet sich neu in der Chat-Kopfzeile. Von der neuen Position aus können Nutzer einen regulären Anruf starten, ein Huddle beginnen, oder einen Meet-Link teilen. Wenn jemand einen Benutzer zu einem Huddle einlädt, werden die betroffenen Benutzer in ihrem Nachrichten-Thread entsprechend benachrichtigt. Nach dem Klick auf "Beitreten" wird das Audio-Meeting gestartet. (dok)