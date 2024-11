D-Link empfiehlt Entsorgung von veralteten Routern

In einem Security Announcement warnt der Hersteller D-Link seine Kunden, eine Reihe von VPN-Router-Modellen, in denen Sicherheitsschwachstellen entdeckt wurden, auszumustern beziehungsweise zu ersetzen. Da die Modelle bereits das End-of-Life erreicht haben, will der Hersteller die kritischen Sicherheitslecks nicht mit Updates korrigieren. User, welche die Modelle im Einsatz haben, sind somit einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Bei dem vom Security-Spezialisten Delsploit entdeckten Leck handelt es sich um eine Buffer-Overflow-Schwachstelle, über die nicht-authentifizierte Angreifer möglicherweise Code ausführen können.Vom Leck betroffen sind die nachfolgenden D-Link-Router-Modelle, wovon die ersten vier das Support-Ende im Januar erreicht haben, während die letzten beiden bereits seit März 2015 nicht mehr mit Updates bedient werden.DSR-150DSR-150NDRS-250DSR-250NDSR-500NDSR-1000NGerade erste vergangene Woche wurde in NAS-Geräten von D-Link eine sicherheitsrelevante Schwachstelle aufgedeckt, für die der Hersteller ebenfalls keine Updates mehr bereitstellen will ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)