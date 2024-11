Fast jeder nutzt in der Schweiz das Internet

Die Internetnutzung in der Schweiz ist hoch: 96,5 Prozent aller Frauen sowie 98,2 Prozent aller Männer haben zumindest in den vergangenen drei Monaten das Internet in einer Form benutzt, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt . In der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen liegt der Anteil bei beiden Geschlechtern sogar bei 100 Prozent. Berücksichtigt man nur die tägliche Nutzung, so offenbaren sich deutliche Unterschiede beim Alter: Bei der jungen Generation liegt die tägliche Internetnutzung der Männer bei 99,7 und jene der Frauen bei 98,3 Prozent. Bei der Generation Ü60 offenbaren sich zudem noch sichtbare Unterschiede beim Geschlecht: 82,7 Prozent der Männer sowie nur noch 72,8 Prozent der Frauen nutzen das Internet täglich.Ebenfalls aus dem Report des Bundesamtes für Statistik geht hervor, dass die 5G-Netzabdeckung hierzulande bei 100 Prozent liegt. Das bedeutet, dass jede Person in der Schweiz in der Reichweite von mindestens einem 5G-Mobilfunknetzwerk wohnt. Damit ist die Schweiz nebst Dänemark das einzige europäische Land, welches diesen Wert erzielen kann.Das Bundesamt für Statistik hat ausserdem auch die digitalen Kompetenzen der Schweizer untersucht. Demnach verfügen 41,92 Prozent der Bevölkerung über erweiterte digitale Kompetenzen. Dazu gehören etwa die Fähigkeit der Problemlösung oder die Erstellung von digitalen Inhalten. Ferner haben 28,2 Prozent der Männer zwischen 16 und 24 Jahren in den vergangenen drei Monaten im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihres Berufes programmiert. Bei den Frauen liegt dieser Wert mit 14,3 Prozent deutlich tiefer. (dok)