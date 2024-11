Smartphone-Preise in der Schweiz rückläufig

Herr und Frau Schweizer müssen 2024 für ein neues Smartphone weniger bezahlen als noch im letzten Jahr. Dies zeigt eine Auswertung von Digitec Galaxus. Demnach sind die Smartphone-Preise in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich angestiegen. Das laufende Jahr trotzt dem Trend jedoch erstmals. Im Durchschnitt gibt die Schweizer Bevölkerung aktuell 510 Franken für ein neues Handy aus, während es 2023 noch 544 Franken waren. Zum Vergleich: 2019 betrug der durchschnittliche Verkaufspreis noch 472 Franken. Die Preisentwicklung der Geräte – unterteilt nach Displaygrösse – findet sich in der Bildergalerie.Insbesondere bei den Pro-Geräten sowie bei grossen Smartphones ab 6,5 Zoll Displaygrösse nimmt der Wettbewerb gemäss Digitec Galaxus besonders stark zu. Das liegt einerseits an den vergleichsweise günstigen chinesischen Herstellern, die vermehrt nicht mehr nur die Mittelklasse bedienen, sondern auch bei den leistungsstarken Geräten mitmischen. Andererseits sorgt eine immer kosteneffizientere Fertigung von Displaypanels sowie SoCs ebenfalls für sinkende Preise. (dok)