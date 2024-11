Fehlerhaftes Update meldet Support-Ende von Windows 11

Durch ein fehlerhaftes Update bekommen Windows-11-Nutzer die Fehlermeldung angezeigt, dass Windows 11 das Ende des Supports erreicht habe, so ein Bericht von "Windows Latest". Schuld war ein Rahmen der November-Patchrunde anfangs Woche verteiltes Update mit der Kennung KB5046633, das auf den Windows-11-Versionen 22H2 und 23H2 für die besagte Falschmeldung sorgt. Tatsächlich will Microsoft die Version 23H2 mindestens bis November 2025 unterstützen.Diverse Meldungen in den Foren von Microsoft oder auf Reddit lassen darauf schliessen, dass der Bug weite Verbreitung gefunden hat. Mittlerweile hat ein Microsoft-Sprecher gegenüber "Windows Latest" auf Anfrage bestätigt, dass es sich bei der Support-Ende-Meldung um einen Fehler handle, der bekannt sei und gegenwärtig untersucht werde. Man wolle ihn mit einem künftigen Update automatisch beheben. Auf Microsofts Support-Seiten zum betreffenden Updaten finden sich bis anhin keine Hinweise zur falschen Anzeige. (rd)