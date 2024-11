Microsoft bietet ISO-Files für Windows 11 on Arm an

Microsoft bietet erstmalig ISO-Dateien für Windows 11 on Arm zum Download an – dies, obwohl das Windows 11 on Arm-OS bereits seit einiger Zeit verfügbar ist. Beim ISO-File hadelt es sich um eine Multi-Edition-Variante; User müssen daher ihren gültigen Product Key für die entsprechende Version eingeben. Microsoft weist ferner darauf hin, dass unter Umständen Treiber-Updates notwendig seien, damit das Betriebssystem korrekt aufstarten kann. Davon ausgenommen sind Systeme mit einem Snapdragon X Series-Prozessor.Das ISO-File steht hier zum Download bereit. Anwender profitieren von einer deutlich einfacheren Einrichtung, da Windows 11 on Arm bislang nur via Windows Updates oder über ein virtuelles Disk-Image verfügbar war. (dok)