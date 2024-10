Microsoft zieht Gratis-VMs von Windows 11 temporär den Stecker

Ohne grosses Aufheben hat Microsoft die in Form von Virtual Machines bereitgestellten Entwicklungsumgebungen für Windows 11 vom Netz genommen, so ein Bericht von "Neowin". Auf der betreffenden Website heisst es lediglich: "Aufgrund anhaltender technischer Probleme, stehen die Downloads per 23. Oktober temporär nicht mehr zur Verfügung." Das Statement lässt hoffen, dass die VMs zu einem späteren Zeitpunkt wieder online geschaltet werden. Das Datum entspricht dem "Ablaufdatum", der zuletzt aufgeschalteten Versionen.Bereits im Juli wurden mit derselben Begründung die VMs für Parallels und VMware aus dem Angebot gekippt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die VM für VMware wurde später wieder zur Verfügung gestellt, weshalb Hoffnungen berechtigt sind, dass die Virtual Machines auch dieses Mal nur temporär vom Netz genommen wurden.Die kostenlos verfügbaren VMs konnten jeweils während rund drei Monaten eingesetzt werden. Die Images beinhalten neben der Evaluation-Version von Windows 11 Enterprise auch Visual Studioe 2022 Community Edition sowie Windows Subsystem für Linux mit vorinstalliertem Ubuntu. (rd)