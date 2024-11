VMware macht Fusion und Workstation ab sofort kostenlos

VMware hat angekündigt , dass die Desktop-Hypervisor-Produkte VMware Fusion und VMware Workstation ab sofort kostenlos für alle Nutzer verfügbar sind. Das neue Modell gilt für den kommerziellen, privaten und Bildungsbereich und ersetzt das bisherige kostenpflichtige Abonnement. Im Frühsommer machte VMware bereits die Pro-Versionen dieser Lösungen für private Nutzer kostenlos ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt schreibt VMware-Besitzer Broadcom, dass die Pro-Editionen von Workstation und Fusion nicht mehr zum Kauf angeboten werden. Nutzer mit bestehenden kommerziellen Verträgen behalten jedoch bis zum Ende ihrer Vertragslaufzeit den gewohnten Zugriff auf Enterprise-Support und Services. Nach Vertragsende jedoch endet der Zugang zu direktem technischem Support. Stattdessen würden für alle Nutzer umfangreiche Online-Ressourcen wie Produktdokumentationen, Community-Foren und eine Knowledge Base zur Verfügung stehen, so Broadcom.VMware betont, dass weiterhin aktiv in die Weiterentwicklung der Produkte investiert wird. Dies umfasst neue Funktionen, Stabilitätsverbesserungen und Performance-Updates. Ziel ist es, durch den erweiterten Nutzerkreis wertvolles Feedback zu sammeln und die Produkte noch besser an die Bedürfnisse der Anwender anzupassen.Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten rund um Vmware . So soll Broadcom am Rande der Veranstaltung VMware Explore EU angekündigt haben, die Lizenzen VMware vSphere Enterprise Plus und Standard im Subscription-Model wieder zurückzubringen. Das schreibt " Heise.de ". Nach der Übernahme von VMware wurden diese Lizenzen von Broadcom abgeschafft, um die Kunden auf die umfassenderen Cloud-Lizenzen zu zwingen, was für Kritik sorgte und dafür, dass Kunden damit begannen, sich nach Alternativen umzuschauen. (mw)