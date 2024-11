MFA-Verfahren bei Google Cloud bald obligatorisch

Google setzt bei seiner Google Cloud-Plattform künftig verpflichtend auf Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Das soll die Sicherheit deutlich stärken. Bisher war nur ein Passwort für den Login notwendig. Google plant, die Änderung im Laufe des kommenden Jahres weltweit auszurollen. Schon jetzt läuft aber ein mehrstufiger Plan an, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.Aktuell setzen laut Google bereits 70 Prozent der Nutzer auf MFA. Die restlichen 30 Prozent will der Anbieter in der ersten Phase ab November 2024 mit Informationen und Hinweisen ermutigen, das Verfahren ebenfalls anzuwenden. Ab Anfang 2025 wird MFA dann für alle neuen Google Cloud-Nutzer verpflichtend. Und mit der letzten Phase stellt Google auch alle bestehenden Nutzer um."Angesichts des sensiblen Charakters von Cloud-Bereitstellungen und der Tatsache, dass Phishing und gestohlene Anmeldedaten nach wie vor zu den wichtigsten Angriffsmethoden gehören, die unser Mandiant Threat Intelligence-Team beobachtet hat, ist es unserer Meinung nach an der Zeit, 2SV (Anm.d.Red.: 2-Step Verification) für alle Nutzer von Google Cloud vorzuschreiben“, schreibt Google in einem Blog-Beitrag . (sta)