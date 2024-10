Google schuldet dem Kreml 18 Quintilliarden Franken

Google schuldet dem russischen Staat Bussen in absurdem und wohl niemals zu begleichendem Umfang. Wie "The Moscow Times" mit Verweis auf RBC News berichtet , schuldet Google dem Kreml derzeit rund 2 Sextillionen Rubel (eine Zahl mit 36 Nullen), umgerechnet sind dies knapp 18 Quintilliarden Franken (33 Nullen).Die Summe hat sich seit 2020 angehäuft und setzt sich aus täglichen Strafen über 100'000 Rubel zusammen, die sich seit da täglich verdoppeln. Dies, weil Youtube die staatsnahen Kanäle Tsargrad and RIA FAN geblockt hatte, ein russisches Gericht die Sperre aber als rechtswidrig bewertete. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges wurden ausserdem weitere Channels gesperrt und damit auch weiter gegen Google geklagt.Damit ist davon auszugehen, dass sich die Forderung weiter erhöhen wird und in der Folge wohl auch, dass Google auf absehbare Zeit kaum wieder Geschäfte in Russland machen wird. Die Google-Niederlassung in Russland meldete bereits 2022 Konkurs an. Denn obwohl der Tech-Riese ein Budget wie kaum ein anderes Unternehmen auf der Welt hat, ist es auch für Google nicht einmal annähern realistisch, die Strafe aus Russland jemals zahlen zu können. (win)