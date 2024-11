Vivaldi 7.0 für iOS und Android mit nennenswerten Neuerungen

Vivaldi hat nach der Desktop-Version seinen Browser auch für iOS und Android in Version 7.0 freigegeben. Die neuen Features drehen sich primär um flexibleres Browsing und Personalisierung. Dazu gehört etwa die Echtzeit-Synchronisation der Browsing-Sessions zwischen verschiedenen Geräten – man kann zum Beispiel auf dem Smartphone genau dort weitermachen, wo man auf dem PC aufgehört hat. Passend dazu erhält die Adressleiste eine Autovervollständigungsfunktion für Bookmarks, sodass man weniger tippen muss. Vivaldi schlägt zudem relevante Websites zu einer Eingabe direkt vor – das geht oft schneller als der Weg über eine Suchmaschine.Auf der Startseite zeigt die mobile Vivaldi-Variante nun häufig besuchte Websites als Top Sites mit Symbol und Name an. Ein weiteres neues Feature namens Tab Stack Pane ermöglicht, im Tab Switcher gruppierte Tabs separat anzuzeigen und zwischen den Tab-Gruppen zu wechseln. Neue Möglichkeiten bietet Vivaldi Mobile 7.0 auch in den Einstellungen. Dort lässt sich zum Beispiel neu festlegen, ob der Browser beim Schliessen eines Tabs eine Cancel-Option anzeigen soll oder nicht. Darüber hinaus sind neu die Einstellungen für Website-Präferenzen und Tracker-Blocker an einem Ort zusammengefasst. (ubi)