GGA Maur verkündet Einsatz von KI-Assistent im Kundensupport

GGA Maur setzt ab sofort einen KI-basierten Assistenten im Kundensupport ein. Gemäss der Mitteilung des Telekommunikationsanbieters handelt es sich um eine Software des Schweizer Unternehmens Connect AI. Mit der Hilfe des KI-Assistenten kann das Unternehmen seinen Kunden rund um die Uhr Support anbieten. Wie das Unternehmen schreibt, bietet man den Kunden die Wahl, ob man sich selbstständig mit Hilfe der KI an die Problemlösung wagen möchte oder ob man lieber auf den menschlichen Support setzt.GGA Maur betont, dass der KI-Assistent eine Ergänzung und kein Ersatz sei. Man möchte mit seiner Hilfe die Support-Geschwindigkeit verbessern und gleichzeitig den persönlichen Support beibehalten. Zudem verkündet das Unternehmen nicht ohne Stolz, dass man zu den ersten in der Schweizer Branche gehöre, welche eine solche Lösung im Einsatz habe. Monika Bodewig, Leiterin Marketing & Verkauf bei GGA Maur : "Wir freuen uns, als eines der ersten Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz diese noch recht junge Technologie einzuführen." (dok)