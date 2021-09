GGA Maur neu in Wallisellen und Dübendorf

(Quelle: GGA Maur)

1. September 2021 - Der Internet-, TV- und Telefonieprovider GGA Maur erweitert sein Einzugsgebiet auf Wallisellen und Dübendorf – und lanciert dies mit drei Gratismonaten für Neukunden aus diesen Gemeinden.

Ab sofort erschliesst das genossenschaftlich organisierte Kommunikationsunternehmen GGA Maur zwei weitere Ortschaften mit seinen Angeboten. Neu kommt die Bevölkerung von Wallisellen und Dübendorf in den Genuss der GGA-Maur-Services. Konkret geht es um die Produkte All und You, die jetzt in diesen Gemeinden verfügbar werden.Die Option All umfasst Internet, TV, Telefonie und auf Wunsch Mobile. You ist ein Baukastensystem, mit dem Kunden die verschiedenen Dienstleistungen individuell kombinieren können. Zum Start in Wallisellen und Dübendorf offeriert GGA Maur ein Willkommensgeschenk: Beim Abschluss eines Internet-Abos bis Ende November sind die ersten drei Monate gratis, was je nach Abo auch für TV und Telefonie gilt. Analog verhält es sich mit dem Mobile-Abo von GGA Maur. Auch die Kosten für den Wechsel von einem anderen Provider übernimmt GGA Maur."Die Nähe zu unseren Kunden und Kundinnen ist uns als lokal verankerte Genossenschaft sehr wichtig", betont GGA-Maur-Geschäftsführer Andreas Lindner. "Umso stolzer sind wir, dass wir künftig auch die Bevölkerung von Wallisellen und Dübendorf mit unseren Produkten, unseren Servicedienstleistungen und unserem langjährigen technischen Know-how überzeugen dürfen." (ubi)