GGA Maur lanciert Abonnement mit werbefreiem Replay-TV

(Quelle: GGA Maur)

17. Januar 2023 - Bei vielen Schweizer TV-Anbietern ist es nur noch nach einem Preisaufschlag möglich, Werbung im Replay-TV zu überspringen. Nun führt auch GGA Maur zu einem Aufpreis von 10 Franken ein Abo ein, bei dem werbefreies Replay-TV möglich ist.

Fernsehen mit Replay-Werbung: Fernsehen und Aufnahmefunktionen sind möglich, allerdings werden sogenannte Replay-Ads ausgespielt, die nicht übersprungen werden können. Dieses Angebot kostet monatlich 10 Franken.

Fernsehen Premium: Für 20 Franken pro Monat können Kunden zeitversetztes Fernsehen werbefrei geniessen.

Im Oktober 2022 traten die neuen Bestimmungen zum zeitversetzten Fernsehen in Kraft. Die Verwertungsgesellschaften und die Verbreiterverbände habe sich auf einen höheren Tarif (Gemeinsamer Tarif 12) geeinigt, den TV-Anbieter Sendern für die zeitversetzte Verbreitung ihrer Inhalte bezahlen müssen. Die Folge davon war, dass viele Schweizer TV-Anbieter die Möglichkeit, Werbung im Replay-Modus zu überspringen, nicht mehr kostenlos anbieten.Auch GGA Maur hält sich an die Branchenvereinbarung, möchte aber nicht auf ein werbefreies Replay-TV-Angebot verzichten. Aus diesem Grund wird es per Ende Januar zwei TV-Produkte zu Auswahl geben.Alle Kunden werden persönlich informiert, sobald das neue Angebot Fernsehen Premium verfügbar ist. (rf)