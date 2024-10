Apple präsentiert Mac Mini mit M4- und M4 Pro-Chip

Apple hat wie erwartet den neuen Mac Mini mit M4- und M4 Pro-Chip vorgestellt. Der Mac Mini kommt in einer neuen Grösse und ist mit 5x5 Zoll (12,7 x 12,7 cm) deutlich kleiner als der Vorgänger. Er soll eine 1,8-mal schnellere CPU- und eine mehr als doppelt so hohe GPU-Leistung bringen als der (2020 lancierte) M1-Vorgänger, so Apple . Auch betont man natürlich die besondere Eignung des neuen Chips für die KI-Plattform Apple Intelligence.Sowohl CPU als auch GPU kommen mit je zehn Cores, in der kleinsten Ausführung sind 16 GB Arbeitsspeicher verbaut. Die Variante mit M4 Pro-Chip kommt mit einer CPU mit bis zu 14 und einer GPU mit bis zu 20 Cores und unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher. Nicht zuletzt ist Apple aber auch stolz auf die Nachhaltigkeitsbilanz des neuen Mac Mini: Es handle sich um den ersten CO2-neutralen Rechner aus dem Hause Apple.Das neue Modell kann per sofort vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt am 8. November. Die Preise starten bei 599 Franken (M4, 10-Core CPU/GPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD), für 999 Franken gibt’s eine Ausführung fürs mittlere Budget (M4, 10-Core CPU/GPU, 24 GB RAM, 512 GB SSD) und für die Premium-Variante mit M4 Pro Chip (12-Core CPU, 16-Core GPU, 24 GB RAM, 512 GB SSD) werden 1399 Franken fällig. (win)