Quadrant informiert Unternehmen gratis über deren Dark-Web-Daten

Das auf IT-Security spezialisierte Unternehmen Quadrant Information Security hat einem Bericht von "Betanews" zufolge einen vorläufig kostenlosen Reporting-Service lanciert, der Unternehmen aufzeigt, welche Informationen im Dark Web über sie vorliegen. Der Dienst namens Dark Web Reports ermöglicht es Unternehmen, monatlich über die neuen, offengelegten Daten informiert zu werden, um raschestmöglich auf Bedrohungen zu reagieren.Für eine beschränkte Zeit wird der Service jetzt auch Nicht-Kunden zur Verfügung gestellt und Unternehmen mit weniger als 5000 Mitarbeitenden können die Reports kostenlos beziehen.Laut Quadrant versprechen die Reports die frühzeitige Erkennung kompromittierter Anmeldedaten, um entsprechende Passwörter zurückzusetzen. Weiter sollen Benutzer mit hohem Risiko identifiziert werden, die am meisten durch Phishing- oder Credential-Harvesting-Angriffe gefährdet sind, und last but not least will man detaillierte, umsetzbare Erkenntnisse liefern zur Stärkung der Abwehr und der Sicherheitsstrategie. Um den Datenschutzvorgaben zu entsprechen, sollen sensible Daten wie Passwörter in den Berichten unleserlich gemacht werden.Die kostenlosen Dark Web Reports können auf der Quadrant-Site beantragt werden. (rd)