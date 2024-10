ChatGPTs Advanced Voice Mode nun auch in der Schweiz verfügbar

Anfang August hat OpenAI damit begonnen , den sogenannten Advanced Voice Mode für ChatGPT auszurollen. Über den Advanced Voice Mode verspricht der KI-Riese, natürlich klingende Unterhaltungen via ChatGPT führen zu können. Dabei stehen eine Reihe an Stimmen – aktuell deren neun – zur Auswahl, mit denen man die Gespräche führen kann. Bis anhin war der Advanced Voice Mode allerdings nicht in Europa verfügbar – was sich nun geändert hat.Via X hat OpenAI nämlich angekündigt , dass Advanced Voice per sofort auch für alle Abonnenten von ChatGPT Plus in der EU, der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein bereit steht. Auf der FAQ-Seite zu Voice Mode heisst es ergänzend, dass Advanced Voice für alle Plus-, Enterprise-, Edu- und Team-Nutzer via iOS- und Android-Mobile-App zur Verfügung steht. Ebenfalls soll Advanced Voice auch für Nutzer der Gratis-Version von ChatGPT verfügbar sein – dies allerdings weiterhin nicht in Europa und damit auch nicht in der Schweiz. (mw)