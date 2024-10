Entfernen von Recall kann den Datei-Explorer beeinträchtigen

Jüngst hat Microsoft sein aktuelles Update 24H2 für Windows 11 ausgerollt. Doch ein Feature, das in der Vergangenheit schon oft für Aufregung sorgte, bringt offenbar erneut eine unschöne Überraschung mit sich. Berichten zufolge führt die Deaktivierung der KI-Funktion Microsoft Recall zu Problemen mit dem Datei-Explorer. In einem Blogbeitrag im September 2024 hatten die Redmonder verkündet, dass sich Nutzer bewusst für die Funktion entscheiden müssen (Opt-in). Wer Recall gar nicht verwenden will, soll Recall auch vollständig entfernen können, hiess es vor einem Monat im Microsoft-Blog.Das KI-Feature Recall erstellt permanent Schnappschüsse vom Bildschirminhalt. Anhand von KI-Modellen, die lokal auf dem Windows-11-Gerät ausgeführt werden, analysiert Recall sämtliche Inhalte, egal ob Text oder Bild. Nutzer können diese Inhalte anschliessend per Sprache durchsuchen. Nachdem Microsoft die Recall-Funktion für Windows angekündigt hatte, gab es helle Aufregung bezüglich Datenschutz und Privatsphäre. Microsoft verschob danach zunächst die Lancierung von Recall und machte sie zunächst nur für Windows-Insider zugänglich , trotzdem musste Microsoft unlängst beim Snapshot-Feature erneut nachbessern ("Swiss IT Magazine" berichtete ).