Fritzbox-Smart-Home wird Matter-kompatibel

AVM weitet im Fritzbox-Portfolio die Möglichkeiten für Smart-Home-Funktionen aus. Mit dem aktuellen Update Fritz OS 7.63 wird das Fritz Smart Gateway mit Matter kompatibel. Matter ist ein herstellerübergreifender Smart-Home- und IoT-Standard, der von der Connectivity Standards Alliance (CSA) entwickelt wurde – prominente Mitglieder sind Amazon, Apple oder Google. Das Fritz Smart Gateway ist eine Erweiterung für die Fritzbox, welche Zigbee-3.0-kompatibel ist und LED-Lampen von Drittanbietern in das eigene Fritz Smart-Home integriert.Mit Fritz OS 7.63 erhalten Nutzer der Fritz-Produktpalette eine Bride, die Matter im Smart Home unterstützt und können smarte Geräte verschiedener Hersteller steuern. Nutzerinnen und Nutzer können kompatible Han-Fun- oder Zigbee-Geräte entweder direkt am Fritz Smart Gateway oder an der Fritzbox anmelden und so in ein bestehendes Matter-Netzwerk einbinden. Die intelligenten Fritz Smart Steckdosen lassen sich so künftig mit Matter-kompatiblen Bewegungsmeldern schalten, schreibt AVM weiter. Ausserdem werden Fritz Smart-Heizkörperregler via Sprache, egal ob Alexa, Siri oder Hey Google, steuerbar.Für die Einrichtung wird eine Fritzbox, ein Fritz Smart Gateway, ein Fritz Smart-, Han-Fun- oder Zigbee-Gerät sowie ein Matter-Controller (Steuerzentralen von Amazon Alexa, Apple Home oder Google Home) benötigt. Weitere Informationen sind hier zu finden. (cma)