In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Grafik-Apps angeführt von XnView MP, einem kompakten Image-Viewer, der mit integrierten Bildbearbeitungsfunktionen aufwarten kann. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte FindSameImagesOK, ein praktisches Tool mit dem sich Dateien mit identischen Bildinhalten aufspüren lassen. Der dritte Platz wird belegt von Krita, einem Open-Source-Grafikprogramm mit einem unglaublichen Funktionsumfang.Die komplette Top 20 der beliebtesten Gratis-Programme für Fotos und Grafiken präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)