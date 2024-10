Google Japan zeigt kuriose Möbiusschleife-Tastatur

Das stets kreative Team von Google Japan hat eine kuriose Tastatur entwickelt. Die Gboard Double-Sided Versio kommt in Form einer Möbiusschleife ohne Vorder- und Rückseite, ohne Anfang oder Ende ( hier geht es zur Produktseite). Stattdessen sind die 26 Elemente in sich verdreht und verfügen über jeweils vier Tasten auf beiden Seiten. Theoretisch könnten somit mehrere Personen gleichzeitig mit dem Gadget tippen. "Eine grossartige Möglichkeit, um einen Personenkreis zu schaffen", schreibt das Team von Google Japan.Das Gewicht der Tastatur? Gibt Google mit circa 20,8 Doughnuts an. Ob das Produkt jemals in den Handel kommt, darf bezweifelt werden. Das Japan-Team des Konzerns ist für sein kreativen Spassprojekte bekannt.Dennoch müssen Experimentierfreudige aber nicht verzichten. Über Github stellt Google nicht nur 3D-Druckdaten für die Tastatur bereit, sondern auch die passende Firmware. (sta)