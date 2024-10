Ohne Abo: Microsoft lanciert Office 2024 zum Kauf

Nachdem Microsoft im September schon eine Business-Version der aktuellen Office-Suite (LTSC) zum Kauf statt im Abo lanciert hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), folgt nun noch eine Version für Consumer und Kleinstunternehmen. Neu lassen sich die beiden Pakete Office Home 2024 sowie Office Home & Business 2024 für knapp 160 respektive 320 Franken erwerben. Beide sind für Windows 10 und 11 sowie für die drei jüngsten Versionen von MacOS verfügbar. Bei beiden Versionen sind Word, Excel, Powerpoint und Onenote mit an Bord.Wie der Name schon sagt, ist die zweite Version auch für kommerzielle Zwecke zugelassen, während dies bei Office Home 2024 explizit ausgeschlossen wird. Für den Aufpreis bekommt man bei der Version Home & Business dafür noch Outlook mit dazu, was bei der Home-Version fehlt.Wichtiges Detail: Zwar sind die beiden neuen Office-Versionen keine Abos, eine Internetverbindung und ein Microsoft-Account werden für die Einrichtung aber nach wie vor gebraucht. Für Unternehmen mit mehr als fünf Usern wird die genannte LTSC-Version empfohlen. (win)