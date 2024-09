Microsoft veröffentlicht LTSC-Version von Office 2024

Nachdem im April eine erste Public Beta veröffentlicht hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), hat der Softwarekonzern jetzt die finale Version des Office-Pakets mit fünfjährigem Support veröffentlicht. Wie Microsoft anfangs Woche via Blog Post informiert hat, bleibt das Feature-Set dieser Version während der gesamten Supportzeit eingefroren. Die LTSC-Version sei denn auch für Unternehmen gedacht, die auf Software angewiesen seien, die entweder nie mit dem Internet verbunden sein soll, oder die über die Jahre hinweg keine Änderungen erfährt. Entsprechend werden hier auch keine Feature-Updates, sondern lediglich sicherheitsrelevante Aktualisierungen geliefert.Dazu fehlen hier denn auch die Cloud-basierten Fähigkeiten der Microsoft 365 Apps, wie etwa Echtzeit-Zusammenarbeit, KI-gestützte Automatisierungen oder Security-Features aus der Cloud. Anders als die abonnierbaren Versionen sind hier auch keine Cloud- oder Web-Apps vorhanden, und die Lizenz erlaubt lediglich die Installation auf nur einem Rechner. Im Gegensatz zu den 365-Pendants fehlen hier ausserdem die Apps Publisher, Sway sowie Microsoft Forms.Office LTSC 2024 ist per sofort für bestehende Unternehmenskunden verfügbar, zusammen mit On-Prem-Versionen von Project und Visio. Ab 1. Oktober ist das Büropaket dann allgemein für Unternehmen verfügbar, über die Verfügbarkeit für Privatanwender will Microsoft in den kommenden Wochen informieren. (rd)